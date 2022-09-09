Аналитик Деев оценил потенциал стран АТР как рынков сбыта российской нефти

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев оценил потенциал к наращиванию объёмов торговли российской нефтью с такими странами, как Южная Корея, Вьетнам, Южная Америка и Африка.

Как отметил эксперт в беседе с ФАН, для России главные рынки сбыта нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) — это Китай и Индия. Но, кроме этих стран, есть ещё и другие государства, заинтересованные в покупках российского сырья.

«Учитывая, что сырьё из России в последние месяцы и в последующем может экспортироваться с существенным дисконтом (порядка $20—30 за баррель), заинтересованных стран может быть много, в том числе в Южной Америке и Африке. Но полностью заместить выпадающие объёмы (из-за введённого отказа от импорта нефти из России со стороны США и ЕС) быстро не получится. Этот процесс может занять несколько лет», — заключил Деев.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с ФАН прокомментировал инициативу ограничения цен на российскую нефть.