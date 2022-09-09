военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Аналитик Деев оценил потенциал стран АТР как рынков сбыта российской нефти

Короткая ссылка
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев оценил потенциал к наращиванию объёмов торговли российской нефтью с такими странами, как Южная Корея, Вьетнам, Южная Америка и Африка.
Аналитик Деев оценил потенциал стран АТР как рынков сбыта российской нефти
  • Gettyimages.ru
  • © Hoptocopter

Как отметил эксперт в беседе с ФАН, для России главные рынки сбыта нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) — это Китай и Индия. Но, кроме этих стран, есть ещё и другие государства, заинтересованные в покупках российского сырья.

«Учитывая, что сырьё из России в последние месяцы и в последующем может экспортироваться с существенным дисконтом (порядка $20—30 за баррель), заинтересованных стран может быть много, в том числе в Южной Америке и Африке. Но полностью заместить выпадающие объёмы (из-за введённого отказа от импорта нефти из России со стороны США и ЕС) быстро не получится. Этот процесс может занять несколько лет», — заключил Деев.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с ФАН прокомментировал инициативу ограничения цен на российскую нефть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить