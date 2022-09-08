Минэкономразвития спрогнозировало, что падение ВВП России по итогам года составит менее 3%

Спад экономики России по итогам 2022 года составит менее 3%, заявила замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова.

«Если в марте — апреле оптимисты заявляли о том, что экономика упадёт в этом году процентов на 10, а пессимисты — на 20, то сейчас уже мы понимаем, что спад экономики в 2022 году будет менее 3%», — цитирует Крючкову ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что валовой внутренний продукт страны по итогам года сократится более чем на 2%, при этом прогнозировалось большее падение.

При этом глава ВТБ Андрей Костин спрогнозировал падение ВВП России на 4% по итогам года, а глава Сбербанка Герман Греф — примерно на 4,5%.

Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил о прохождении пика самой сложной ситуации в экономике страны.