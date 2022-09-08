Сахалин и «Газпром» подписали соглашение о строительстве НПЗ
«Соглашение о сотрудничестве в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке подписали губернатор Валерий Лимаренко и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер», — говорится в сообщении правительства региона.
Отмечается, что появление на Сахалине собственных нефтепродуктов снизит зависимость от поставок с материка.
Ранее стало известно, что Минэнерго России рассчитывает на оперативное восстановление добычи в рамках проекта «Сахалин-1».