Сахалин и «Газпром» подписали соглашение о строительстве НПЗ

«Газпром» разработает обоснование инвестиций в строительство НПЗ на Сахалине, соглашение об этом подписано на Восточном экономическом форуме.

«Соглашение о сотрудничестве в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке подписали губернатор Валерий Лимаренко и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер», — говорится в сообщении правительства региона.

Отмечается, что появление на Сахалине собственных нефтепродуктов снизит зависимость от поставок с материка.

Ранее стало известно, что Минэнерго России рассчитывает на оперативное восстановление добычи в рамках проекта «Сахалин-1».