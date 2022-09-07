Трутнев сообщил, что на ВЭФ-2022 подписали соглашения на рекордные 3,255 трлн рублей
- РИА Новости
- © Екатерина Штукина
«Это такой первый постковидный форум, в котором приняли участие более 7 тыс. гостей. Подписаны соглашения на общую сумму 3 триллиона 255 миллиардов. Это тоже рекорд», — сказал Трутнев журналистам, его слова приводит РИА Новости.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
В частности, на полях форума подписали соглашение о намерениях на приобретение 339 самолётов российского производства.