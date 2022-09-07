Аналитик Веретенникова поддержала переход России и Китая на взаиморасчёты в нацвалютах

Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова поддержала переход России и Китая на взаиморасчёты в нацвалютах.

В беседе с газетой «Известия» она выразила мнение, что это упростит двустороннее сотрудничество, снизит риски задержки платежей, поможет снизить зависимость от доллара и евро.

Как отметила Веретенникова, в Китай можно перенаправить часть товарных потоков, которые раньше шли в Европу, что актуально для экспортно ориентированных компаний.

Ранее политолог, руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» отметил, что отказ от использования доллара в важной сфере торговли значит, что здесь «удаляется его товарное обеспечение газом».