Путин прокомментировал фото Шольца на фоне турбины для «Северного потока»

Президент России Владимир Путин, комментируя фото канцлера ФРГ Олафа Шольца на фоне турбины для «Северного потока», призвал предоставить России документы.

«Можно сколько угодно фотографироваться на фоне этой турбины, но документы-то давайте в конце-то концов. Это наше имущество... Ничего не дают, кроме общих разговоров», — цитирует его РИА Новости.

Член баварского земельного парламента от «Альтернативы для Германии» Кристоф Майер ранее потребовал запустить «Северный поток — 2».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что приостановка поставок газа по газопроводу связана лишь с антироссийскими санкциями.