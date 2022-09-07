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Путин прокомментировал фото Шольца на фоне турбины для «Северного потока»

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Президент России Владимир Путин, комментируя фото канцлера ФРГ Олафа Шольца на фоне турбины для «Северного потока», призвал предоставить России документы.
Путин прокомментировал фото Шольца на фоне турбины для «Северного потока»
  • РИА Новости
  • © Егор Алеев

«Можно сколько угодно фотографироваться на фоне этой турбины, но документы-то давайте в конце-то концов. Это наше имущество... Ничего не дают, кроме общих разговоров», — цитирует его РИА Новости.

Член баварского земельного парламента от «Альтернативы для Германии» Кристоф Майер ранее потребовал запустить «Северный поток — 2».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что приостановка поставок газа по газопроводу связана лишь с антироссийскими санкциями.

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