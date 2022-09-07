Инвестор Сидоров назвал ослабление евро к доллару долгосрочным трендом

Частный инвестор Фёдор Сидоров, основатель Школы практического инвестирования, прокомментировал ослабление евро к доллару.

«Евро будет постепенно дешеветь к доллару — это тренд на долгую перспективу. И понятно, почему это происходит сейчас и будет продолжаться в дальнейшем: чем больше негативных тенденций в экономике региона, тем слабее валюта этой территории к главной валюте мира — доллару», — заявил он в беседе с Life.ru.

По мнению инвестора, страны Европы не начнут отказываться от евро в пользу национальных валют, поскольку это длительный и болезненный процесс, но в долгосрочной перспективе возможен такой вариант развития событий.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.