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Эксперт Гривач высказался о ситуации с поставками российского газа в Европу

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Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач высказался о ситуации с поставками российского газа в Европу.
Эксперт Гривач высказался о ситуации с поставками российского газа в Европу
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

По словам эксперта, введение потолка цен может привести к прекращению поставок российского газа. Гривач отметил, что если ЕС вводит потолок, а цена по контракту выше и газ, который поставлен, не был оплачен в соответствии с этим контрактом, «тогда поставки прекращаются автоматически».

«Также речь идёт о создании общего закупщика, такой картель покупателей, который должен будет заключить новый контракт с Россией на закупку газа», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам Гривача, чтобы сохранить поставки, данной структуре придётся вести переговоры с Россией.

Как считает эксперт, это единственный вариант, позволяющий снизить накал ситуации.

Ранее заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о переходе расчётов за газ с КНР в юани и рубли.

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