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Путин спрогнозировал рост объёма перевозок в восточном направлении

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Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума спрогнозировал рост объёма перевозок в восточном направлении.
Путин спрогнозировал рост объёма перевозок в восточном направлении
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Объёмы перевозок в восточном направлении растут и будут расти, планы соответствующих мероприятий, связанных с расширением возможностей восточного полигона — это БАМ и Транссиб, — будут реализовываться, они уже реализуются и будут реализовываться не только за счет улучшения диспетчеризации, но и расширения пропускных способностей», — сказал он.

По его словам, в ближайшие годы российская сторона ставит целью увеличить пропускную способность примерно на 40 млн т.

«Я уверен, что это будет реализовано», — отметил Путин.

Ранее в МИД России отметили колоссальные темпы роста товарооборота с Китаем.

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