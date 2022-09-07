Греф: ВВП России по итогам года сократится примерно на 4,5%

Валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам года снизится примерно на 4,5%, спрогнозировал глава Сбербанка Герман Греф.

«На сегодняшний день наш прогноз по динамике ВВП в этом году составляет примерно -4,5%. Скорее всего, в пределах этой цифры, что, конечно, значительно более оптимистично, чем те прогнозы, которые складывались в начале кризисной ситуации», — цитирует Грефа ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что валовой внутренний продукт страны по итогам года сократится более чем на 2%, при этом прогнозировалось большее падение.

При этом глава ВТБ Андрей Костин спрогнозировал падение ВВП России на 4% по итогам года.