Frank RG: в августе российские банки выдали розничных кредитов на сумму 1,1 трлн рублей

Общий объём кредитов, которые банки выдали гражданам в России, в августе 2022 года достиг 1,1 трлн рублей, сообщили аналитики из консалтинговой компании Frank RG.

«Больше триллиона рублей в 2022 году банки смогли выдать лишь в феврале 2022 года, тогда объём выданных кредитов составил 1,095 трлн рублей», — говорится в сообщении компании.

При этом основной объём в выдаче составляют кредиты наличными. В августе 2022 года банки выдали россиянам 539 млрд рублей таких кредитов, сообщает компания.

Гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на Восточном экономическом форуме выразил мнение, что объём выдачи ипотеки в 2022 году будет на уровне «доковидного» 2019 года.