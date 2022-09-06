Frank RG: в августе российские банки выдали розничных кредитов на сумму 1,1 трлн рублей
- РИА Новости
«Больше триллиона рублей в 2022 году банки смогли выдать лишь в феврале 2022 года, тогда объём выданных кредитов составил 1,095 трлн рублей», — говорится в сообщении компании.
При этом основной объём в выдаче составляют кредиты наличными. В августе 2022 года банки выдали россиянам 539 млрд рублей таких кредитов, сообщает компания.
Гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на Восточном экономическом форуме выразил мнение, что объём выдачи ипотеки в 2022 году будет на уровне «доковидного» 2019 года.