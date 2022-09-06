военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Frank RG: в августе российские банки выдали розничных кредитов на сумму 1,1 трлн рублей

Короткая ссылка
Общий объём кредитов, которые банки выдали гражданам в России, в августе 2022 года достиг 1,1 трлн рублей, сообщили аналитики из консалтинговой компании Frank RG.
Frank RG: в августе российские банки выдали розничных кредитов на сумму 1,1 трлн рублей
  • РИА Новости

«Больше триллиона рублей в 2022 году банки смогли выдать лишь в феврале 2022 года, тогда объём выданных кредитов составил 1,095 трлн рублей», — говорится в сообщении компании.

При этом основной объём в выдаче составляют кредиты наличными. В августе 2022 года банки выдали россиянам 539 млрд рублей таких кредитов, сообщает компания.

Гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко на Восточном экономическом форуме выразил мнение, что объём выдачи ипотеки в 2022 году будет на уровне «доковидного» 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить