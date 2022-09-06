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В Подмосковье зарегистрировали более 50 тысяч субъектов МСП с начала года

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В Московской области зарегистрировали более 50 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства с начала 2022 года.
В Подмосковье зарегистрировали более 50 тысяч субъектов МСП с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © RunPhoto

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство инвестиций, промышленности и науки.

«В Подмосковье активно продолжает расти число предпринимателей: с начала 2022 года в регионе зарегистрировано 50 308 субъектов МСП, из них более 8,6 тыс. — юридические лица и около 41,7 тыс. — индивидуальные предприниматели», — заявила глава ведомства Екатерина Зиновьева.

По её словам, за лето в регионе зарегистрировали около 24,3 тыс. компаний, то есть почти половину от общего количества с начала года.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.

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