Специалист Островский назвал трендом использование российскими банками юаней

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский назвал трендом использование российскими банками юаней.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что кредитование в юанях может стать довольно интересной историей, особенно для компаний, которые работают с Китаем напрямую.

«Судя по тренду, скоро во всех банках начнут появляться и вклады в юанях, поскольку они остаются чуть ли не единственным отсутствующим продуктом — облигации в юанях уже есть», — сказал Островский.

Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии, профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран.