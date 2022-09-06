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Амурская и Кемеровская области подписали соглашение о сотрудничестве на ВЭФ-2022

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Амурская и Кемеровская области будут взаимодействовать в сферах торговли, культуры, науки и техники. Соответствующее соглашение главы регионов Василий Орлов и Сергей Цивилёв подписали на Восточном экономическом форуме.
Амурская и Кемеровская области подписали соглашение о сотрудничестве на ВЭФ-2022
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства Амурской области.

Сотрудничество запланировано на три года. Приамурье и Кузбасс намерены совместно развивать промышленность, ЖКХ, строительство и ремонт дорог, транспорт и связь, образование, науку, культуру, туризм, а также инвестиционный потенциал.

Наряду с этим стало известно, что власти Москвы передадут инвестору в аренду без торгов участок земли площадью 1,8 га для реализации инвестиционного строительства предприятия по изготовлению мебели. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Так, в зеленоградском районе Крюково появится мебельная фабрика площадью около 18 тыс. кв. м. Там смогут работать около 160 человек.

В августе ещё три участка выделили в Москве под реализацию масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

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