В реорганизацию участка бывшей столичной промзоны «Северянин» вложат около 36 млрд рублей

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что участок бывшей промзоны «Северянин» на северо-востоке столицы будет реорганизован в рамках городского проекта комплексного развития территорий.

Об этом пишет kp.ru.

Территория площадью в 15 га располагается между улицами Енисейской и Лётчика Бабушкина.

Проект её реорганизации уже опубликован.

«Инвестиции в его развитие составят почти 36 млрд рублей, а в бюджет столицы ежегодно будет поступать почти 2 млрд рублей. В новом микрорайоне Свиблова появятся производственные, офисные и досуговые объекты и почти 5 тыс. новых рабочих мест», — отметил вице-мэр.

Ранее НСН со ссылкой на Владимира Ефимова сообщала, что неиспользуемый участок в Тимирязевском районе Москвы будет реорганизован по проекту «Индустриальные кварталы». Инвестор вложит в реализацию проекта 7 млрд рублей.