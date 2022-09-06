В реорганизацию участка бывшей столичной промзоны «Северянин» вложат около 36 млрд рублей
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом пишет kp.ru.
Территория площадью в 15 га располагается между улицами Енисейской и Лётчика Бабушкина.
Проект её реорганизации уже опубликован.
«Инвестиции в его развитие составят почти 36 млрд рублей, а в бюджет столицы ежегодно будет поступать почти 2 млрд рублей. В новом микрорайоне Свиблова появятся производственные, офисные и досуговые объекты и почти 5 тыс. новых рабочих мест», — отметил вице-мэр.
Ранее НСН со ссылкой на Владимира Ефимова сообщала, что неиспользуемый участок в Тимирязевском районе Москвы будет реорганизован по проекту «Индустриальные кварталы». Инвестор вложит в реализацию проекта 7 млрд рублей.