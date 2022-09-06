В РТДС заявили, что товарооборот России и Турции может увеличиться до $80 млрд к концу года
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«В этом году мы видим, что товарооборот вырос существенно. Он на сегодняшний момент составляет уже, по некоторым данным, за первое полугодие около $50 млрд. А это значит, что мы за год вполне можем выйти на поставленную цифру — то есть довести почти до $100 млрд. Если и не будет достигнут этот показатель, то будет очень маленький отрыв от этого, то есть он, предположительно, будет в районе $80 млрд», — подчеркнул глава РТДС в интервью «Известиям».
Ранее заведующий центром Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения Дмитрий Мосяков в беседе с «Радио 1» рассказал о перспективах сотрудничества России и Вьетнама.