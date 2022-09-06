Оценщик Кулаков отметил выгоду для предприятий от программы промышленной ипотеки

Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал запуск в России промышленной ипотеки. Согласно программе, предприятия смогут получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости.

«Раньше было либо долго, либо дорого, особенно с учётом последних пертурбаций этого года, когда резко возрастала и ключевая ставка, и ставки по проектному финансированию. Теперь максимальная процентная ставка будет до 5% годовых, кредит выдаётся на срок от 7 до 10 лет. До 500 млн рублей для бизнеса и до 2 млрд рублей для тех, кто возводит промышленные объекты. Это очень хорошие условия, их не было ранее, по крайней мере, в течение этого года у коммерческих банков», — отметил эксперт.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.