Глава Минэнерго России: Европа не сможет отказаться от российского газа даже к 2027 году

Европа не сможет отказаться от российского газа даже к 2027 году, заявил в интервью ТАСС министр энергетики России Николай Шульгинов. По его словам, это приведёт к остановке работы промышленности в ЕС.

«Для этого они должны быть уверены, что смогут это сделать к 2027 году. Сама ситуация с ценами на споте подтверждает, что это не так-то просто», — заявил Шульгинов.

Он отметил, что ближайшая зима покажет, насколько реальна вера европейцев в возможность отказа от российского газа.

«Ведь это приведёт к остановке промышленности, в том числе химической, а также газовой генерации. Это будет совершенно новая жизнь для европейцев. Я думаю, что, скорее всего, они не сумеют отказаться, слишком уж это для них непосильно», — добавил Шульгинов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские меры привели к энергетическому кризису.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.