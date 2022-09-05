«Газпром нефти» предоставлен Усть-Енисейский участок недр федерального значения
- РИА Новости
«Предоставить... публичному акционерному обществу «Газпром нефть» право пользования участком недр... которые предоставляются в пользование без проведения аукционов», — говорится в распоряжении на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что речь идёт об Усть-Енисейском участке недр.
Также сообщается, что участок предоставлен для геологического изучения недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря России в целях поиска и оценки месторождений углеводородного сырья.
21 июня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который вводит запрет на выдачу лицензий на разработку недр иностранным компаниям.