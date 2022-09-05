Доцент Хачатурян спрогнозировал глобальную перестройку модели мировой торговли

Доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве России Михаил Хачатурян спрогнозировал глобальную перестройку модели мировой торговли.

«Что касается статуса ВТО как координатора и площадки для выработки единых правил мировой торговли, равных для всех её участников, то, скорее всего, она будет постепенно утрачивать его. Китай, Россия, Индия и другие страны Азии, Африки, Латинской, Центральной и Южной Америки будут всё больше заинтересованы в создании альтернативных инструментов многостороннего регулирования внешней торговли, координации взаимных действий в экономической сфере», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, ожидается серьёзная перестройка модели мировой торговли, и роль ВТО в этой конструкции будет уменьшаться.

Ранее ведущий эксперт Центра политических технологий, кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал переход России на торговлю в нацвалютах с рядом стран.