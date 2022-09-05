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Доцент Печалова спрогнозировала дальнейшее укрепление доллара США

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Доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при правительстве России Мария Печалова спрогнозировала дальнейшее укрепление доллара США.
Доцент Печалова спрогнозировала дальнейшее укрепление доллара США
  • Gettyimages.ru

«Курс любой валюты откликается на изменение краткосрочной процентной ставки центральным банком. Однако в США эффект от политики ФРС, довольно агрессивно поднимающей ставку в целях борьбы с инфляцией, дополняется повышенным спросом на американскую валюту со стороны инвесторов», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, инвесторы ищут убежище для своих капиталов в условиях геополитической нестабильности, энергокризиса и начавшейся рецессии в Европе.

Как добавила Печалова, ФРС США продолжит повышать процентную ставку, поэтому доллар будет по-прежнему укрепляться.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.

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