Аналитик Ковалёв назвал возобновляемую энергетику одним из главных трендов в мировой экономике

Александр Ковалёв, аналитик ФГ «Финам», назвал возобновляемую энергетику одним из главных трендов в мировой экономике.

«Причин для этого довольно много: отрасль пользуется поддержкой во многих странах, её ценовая конкурентоспособность растёт, климатическая риторика становится жёстче, а риски, связанные с использованием традиционных энергоносителей, отчётливее», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По его словам, усиление конкурентоспособности возобновляемой энергетики становится особенно актуальным с учётом нынешней конъюнктуры на топливных рынках.

Как считает Ковалёв, свой вклад вносит и геополитическая ситуация.

«Однако, несмотря на все достижения лидеров в области ВИЭ, мировой экономике предстоит пройти огромный путь к углеродной нейтральности», — добавил эксперт.

Ранее кандидат политических наук Алексей Голубев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками газа в Испанию.