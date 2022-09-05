военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Аналитик Ковалёв назвал возобновляемую энергетику одним из главных трендов в мировой экономике

Короткая ссылка
Александр Ковалёв, аналитик ФГ «Финам», назвал возобновляемую энергетику одним из главных трендов в мировой экономике.
Аналитик Ковалёв назвал возобновляемую энергетику одним из главных трендов в мировой экономике
  • Gettyimages.ru

«Причин для этого довольно много: отрасль пользуется поддержкой во многих странах, её ценовая конкурентоспособность растёт, климатическая риторика становится жёстче, а риски, связанные с использованием традиционных энергоносителей, отчётливее», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По его словам, усиление конкурентоспособности возобновляемой энергетики становится особенно актуальным с учётом нынешней конъюнктуры на топливных рынках.

Как считает Ковалёв, свой вклад вносит и геополитическая ситуация.

«Однако, несмотря на все достижения лидеров в области ВИЭ, мировой экономике предстоит пройти огромный путь к углеродной нейтральности», — добавил эксперт.

Ранее кандидат политических наук Алексей Голубев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками газа в Испанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить