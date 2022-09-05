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Политолог Охошин прокомментировал ситуацию с энергобезопасностью Британии

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Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин прокомментировал ситуацию с энергобезопасностью Великобритании.
Политолог Охошин прокомментировал ситуацию с энергобезопасностью Британии
  • Gettyimages.ru

«Правительство экс-премьера Бориса Джонсона было вынуждено опубликовать в апреле стратегию энергобезопасности, направленную на модернизацию всех устаревших отраслей энергетики: атомной, нефтегазовой, возобновляемой, ветряной, угольной», — напомнил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, этот масштабный проект намерены реализовать к 2030 году, но в связи с серьёзной нагрузкой на государственный бюджет и резким ростом инфляции следующему правительству Британии будет очень сложно уложиться в этот временной отрезок.

Ранее кандидат политических наук Алексей Голубев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками газа в Испанию.

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