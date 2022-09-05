Аналитик Митрахович рассказал, что цены на газ в Европе будут зависеть от украинского транзита
- РИА Новости
Если транзит через Украину продолжится, цены на газ останутся на текущих уровнях, если будет перекрываться — будут расти и толкать Европу к снижению потребления энергоресурса, поделился Митрахович в разговоре с «Известиями».
Особенно пострадают, по его словам, промышленные отрасли — машиностроение, металлургия, химия.
Эксперт отметил, что украинский транзит важен и для поставок российского газа в Приднестровье.
Ранее кандидат политических наук Алексей Голубев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками газа в Испанию.