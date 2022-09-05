Аналитик Бирюков порекомендовал инвестировать в акции китайских компаний
- РИА Новости
В условиях высокой инфляции хранить средства стоит в активах, предполагающих рост капитализации за счёт денежных потоков эмитентов таких активов: это могут быть акции, облигации, паи фондов, сказал эксперт в разговоре с «Известиями».
Он отметил, что хранить деньги можно и в иностранной валюте дружественных стран, причём такая перспектива имеет меньше рисков, чем хранение средств в валюте стран недружественных.
Для инвестирования можно рассмотреть акции китайских компаний, номинированные в гонконгских долларах, резюмировал Бирюков.
Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФАН высказался о перспективах и роли евро в глобальной экономике.