Аналитик Бирюков порекомендовал инвестировать в акции китайских компаний

Старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков рассказал, в чём выгодно хранить средства в текущих экономических условиях.

В условиях высокой инфляции хранить средства стоит в активах, предполагающих рост капитализации за счёт денежных потоков эмитентов таких активов: это могут быть акции, облигации, паи фондов, сказал эксперт в разговоре с «Известиями».

Он отметил, что хранить деньги можно и в иностранной валюте дружественных стран, причём такая перспектива имеет меньше рисков, чем хранение средств в валюте стран недружественных.

Для инвестирования можно рассмотреть акции китайских компаний, номинированные в гонконгских долларах, резюмировал Бирюков.

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФАН высказался о перспективах и роли евро в глобальной экономике.