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Аналитик Васильев перечислил страны, которые могут первыми отказаться от евро

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Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев не исключил, что Италия, Греция, Испания и Португалия могут отказаться от евро и вернуться к национальной валюте на фоне ухудшения экономической ситуации в Европейском союзе.

Васильев в беседе с агентством «Прайм» допустил смену власти в европейских странах в связи с ухудшением экономической ситуации и ростом недовольства населения Европы.

Аналитик подчеркнул, что новые правительства могут призвать к наращиванию социальных расходов, выходу из еврозоны и возвращению к национальной валюте.

Ранее доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев заявил о риске распада еврозоны при отказе от поддержки бедных стран Евросоюза.

Григорьев отметил, что при мягком сценарии распада в еврозоне останутся такие страны, как Франция, Германия, Италия, Австрия, Бельгия, Люксембург и Нидерланды.

В случае же жёсткого распада национальный экономический суверенитет стран будет полностью восстановлен.

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