«Газпром» подаёт газ через Украину в объёме 42,7 млн кубометров
- РИА Новости
Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объёме, подтверждённом украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,7 млн куб. м на 3 сентября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — цитирует его РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает платить Украине за транзит газа по единственной работающей ветке.