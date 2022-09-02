В Siemens заявили, что у компании нет контракта на ремонтные работы на «Северном потоке»
«В настоящее время Siemens Energy не имеет контракта на проведение ремонтных работ, но она готова к ним», — приводит РИА Новости заявление представителя компании.
2 сентября «Газпром» сообщил, что при проведении регламентных работ на агрегате Trent 60 на КС «Портовая» была обнаружена утечка масла.
Также газовая компания получила предостережение Ростехнадзора о том, что неисправности турбины «Северного потока» не позволяют обеспечить её безопасную эксплуатацию, в связи с чем необходимо приостановить её эксплуатацию.
До устранения неполадок транспорт газа в газопровод будет полностью остановлен.