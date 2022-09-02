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В Siemens заявили, что у компании нет контракта на ремонтные работы на «Северном потоке»

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У Siemens на данный момент нет контракта на проведение ремонтных работ на газопроводе «Северный поток», но компания готова их провести.

«В настоящее время Siemens Energy не имеет контракта на проведение ремонтных работ, но она готова к ним», — приводит РИА Новости заявление представителя компании.

2 сентября «Газпром» сообщил, что при проведении регламентных работ на агрегате Trent 60 на КС «Портовая» была обнаружена утечка масла.

Также газовая компания получила предостережение Ростехнадзора о том, что неисправности турбины «Северного потока» не позволяют обеспечить её безопасную эксплуатацию, в связи с чем необходимо приостановить её эксплуатацию.

До устранения неполадок транспорт газа в газопровод будет полностью остановлен.

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