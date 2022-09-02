Аналитик Мильчакова высказалась об идее введения потолка цен на российскую нефть
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«Скорее всего, этот план опять потерпит неудачу, хотя бы потому, что США, заставив хотя бы страны Запада или хотя бы Евросоюз присоединиться к данному проекту, поставят ЕС в очень сложное и невыгодное положение», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.
По словам аналитика, российские экспортёры уже договорились о дисконте к рыночной цене с Китаем и Индией.
«А эти страны через десять лет будут вдвоём обеспечивать четверть мирового спроса на нефть», — прогнозирует Мильчакова.
Со своей стороны, ведущий эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с газетой «Известия» предположил, что европейским странам, нуждающимся в газе, скорее всего нужно строить больше терминалов по приёму СПГ, нежели тянуть газопроводы из Испании и Португалии.
По словам эксперта, вопрос в том, сколько будет строить испанский и португальский СПГ для ЕС.
Ранее директор по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач высказался об идее ограничения цен на российскую нефть.