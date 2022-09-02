Аналитик Мильчакова высказалась об идее введения потолка цен на российскую нефть

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова высказалась об идее введения так называемого потолка цен на российскую нефть.

«Скорее всего, этот план опять потерпит неудачу, хотя бы потому, что США, заставив хотя бы страны Запада или хотя бы Евросоюз присоединиться к данному проекту, поставят ЕС в очень сложное и невыгодное положение», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По словам аналитика, российские экспортёры уже договорились о дисконте к рыночной цене с Китаем и Индией.

«А эти страны через десять лет будут вдвоём обеспечивать четверть мирового спроса на нефть», — прогнозирует Мильчакова.

Со своей стороны, ведущий эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с газетой «Известия» предположил, что европейским странам, нуждающимся в газе, скорее всего нужно строить больше терминалов по приёму СПГ, нежели тянуть газопроводы из Испании и Португалии.

По словам эксперта, вопрос в том, сколько будет строить испанский и португальский СПГ для ЕС.

Ранее директор по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач высказался об идее ограничения цен на российскую нефть.