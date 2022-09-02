Эксперт по цифровым активам Пань прокомментировал динамику курса биткоина

Специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань прокомментировал динамику курса биткоина.

«За август биткоин потерял без малого 14%, пережив худший август с 2015 года. Так, подъём в июле был лишь передышкой с последующим возобновлением продаж, которые, похоже, продолжатся в ближайшие недели и, возможно, месяцы», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По словам эксперта, продолжают задавать тон краткосрочные спекулянты, а ожидать вовлечения крупных игроков в процесс пока не стоит.

«У китов нет предлогов для покупок на текущих уровнях, да и общая атмосфера на рынке криптовалют пропитана неуверенностью и неопределённостью, как и на фондовых площадках», — добавил эксперт.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.