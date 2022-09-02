В Азербайджане намерены удвоить пропускную способность Трансанатолийского газопровода

Азербайджан намерен расширить пропускную способность Трансанатолийского газопровода (TANAP) до 32 млрд куб. м в год. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев.

«Возможности отдельных частей Южного газового коридора различны. Пропускная способность TANAP составляет 16 млрд куб. м газа в год, и мы планируем довести её до 32 млрд куб. м», — приводит ТАСС его слова, сказанные в ходе выступления на форуме «Амброзетти» в итальянском городе Черноббио.

Алиев также подчеркнул, что Азербайджан планирует удвоить пропускную способность Трансадриатического газопровода (TAP) до 20 млрд куб. м в год.

В августе официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Трансанатолийский газопровод является альтернативой поставкам российского газа в ЕС.

В декабре 2020 года Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу.