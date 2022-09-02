Эксперт по криптовалютам Припачкин назвал биткоин видом долгосрочного инвестирования

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин выразил мнение, что в достаточно краткосрочной перспективе следует ожидать роста цены биткоина.

Для россиян биткоин и другие криптовалюты — способ увеличить накопления, и эти инвестиции долгосрочны, поделился эксперт в разговоре с РИАМО.

«Если есть возможность заморозить деньги на год, вложив их в цифровые валюты, то вы в результате всё равно выиграете, несмотря на высокую волатильность», — допустил Припачкин.

Ранее операционный директор Green Crypto Processing Ивона Гутович в разговоре с «Известиями» не исключила, что биткоин может упасть до новых минимумов — $9—12 тыс.