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Сбербанк сократил финансирование сделок с ТЦ и офисами на 30—40%

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Сбербанк сократил финансирование по сделкам с торговой и офисной недвижимостью на 30—40% по сравнению с 2021 годом, заявил заместитель правления банка Анатолий Попов.

«По новым сделкам в сегменте офисных и торговых центров мы весьма уменьшили наши аппетиты. Падение объёма финансирования по таким объектам составляет порядка 30—40% по сравнению с 2021 годом», — цитирует РИА Новости Попова.

По его словам, ситуация с торговыми центрами является самой сложной на рынке коммерческой недвижимости.

Он отметил, что в офисном сегменте класса А предполагается большой отток западных арендаторов.

Сбербанк и ВТБ с 1 августа повысили стоимость уведомлений об операциях клиентов.

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