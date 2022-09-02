Сбербанк сократил финансирование сделок с ТЦ и офисами на 30—40%
«По новым сделкам в сегменте офисных и торговых центров мы весьма уменьшили наши аппетиты. Падение объёма финансирования по таким объектам составляет порядка 30—40% по сравнению с 2021 годом», — цитирует РИА Новости Попова.
По его словам, ситуация с торговыми центрами является самой сложной на рынке коммерческой недвижимости.
Он отметил, что в офисном сегменте класса А предполагается большой отток западных арендаторов.
Сбербанк и ВТБ с 1 августа повысили стоимость уведомлений об операциях клиентов.