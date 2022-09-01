Новак выразил надежду на углубление сотрудничества с японской Mitsui в сфере энергетики

Вице-премьер России Александр Новак на встрече с исполнительным директором японской компании Mitsui Мотоясу Нодзаки заявил, что сотрудничество в сфере энергетики является обоюдовыгодным для России и Японии.

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены вопросы продолжения работы компании в России, в том числе в проектах «Сахалин-2», «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ — 2».

«Работа в проекте «Сахалин-2» и других совместных проектах является обоюдно выгодной для наших стран. Надеемся на комплексную интенсификацию нашего сотрудничества в энергосекторе, прежде всего в инвестиционной и технологической сферах», — приводит слова Новака пресс-служба российского правительства.

Ранее правительство России разрешило передать японской компании Mitsubishi долю в размере 10% в нефтегазовом проекте «Сахалин-2».