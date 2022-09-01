Эксперт Переславский высказался о динамике цен на нефть

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский высказался о динамике цен на нефть.

«В широком контексте давление на рынок нефти оказывает ухудшение перспектив глобальной экономики на фоне агрессивного ужесточения политики ключевыми центробанками», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, велика вероятность дальнейшего снижения нефтяных цен в случае усугубления экономической статистики.

«Если на рынке не появится предпосылок для возвращения в русло восходящего тренда, Brent может провести большую часть сентября под отметкой $100. Если медвежьих факторов добавится, не исключён уход в район $90 и даже ниже», — предположил Переславский.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.