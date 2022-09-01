военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Эксперт Переславский высказался о динамике цен на нефть

Короткая ссылка
Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский высказался о динамике цен на нефть.
Эксперт Переславский высказался о динамике цен на нефть
  • AP

«В широком контексте давление на рынок нефти оказывает ухудшение перспектив глобальной экономики на фоне агрессивного ужесточения политики ключевыми центробанками», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, велика вероятность дальнейшего снижения нефтяных цен в случае усугубления экономической статистики.

«Если на рынке не появится предпосылок для возвращения в русло восходящего тренда, Brent может провести большую часть сентября под отметкой $100. Если медвежьих факторов добавится, не исключён уход в район $90 и даже ниже», — предположил Переславский.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить