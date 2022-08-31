В ТПП прокомментировали ситуацию с поставками иранской нефти

Рустам Танкаев, член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России, прокомментировал ситуацию с поставками иранской нефти.

«Какие-то объёмы Иран в разовом порядке может выбросить на рынок, но он входит в соглашение ОПЕК+ и после отмены санкций будет работать в рамках своей квоты. Существует договорённость по урегулированию рынка, и Иран достаточно разумно к этому подходит», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в Иране прекрасно понимают, что все заинтересованы в стабильности нефтяного рынка.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.