Представитель Shell заявил о работе компании над выходом из Sakhalin Energy
«Мы продолжаем работать над реализацией нашего намерения выйти из Sakhalin Energy Investment Company в соответствии с действующим законодательством и существующими соглашениями», — сказал он в комментарии ТАСС.
Собеседник агентства процитировал руководителя Shell Бена ван Бердена, который назвал маловероятной возможность войти в российскую компанию, которой может быть передана доля в Sakhalin Energy. По его словам, это не соответствует намерению Shell покинуть Россию.
В апреле газета Financial Times сообщала, что британско-нидерландская нефтегазовая группа Shell дала начало процессу «болезненного выхода» из российского энергетического проекта «Сахалин-2».
Позже стало известно, что ЛУКОЙЛ покупает «дочку» Shell в России, которая владеет сетью АЗС и заводом смазочных материалов.