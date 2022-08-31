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Представитель Shell заявил о работе компании над выходом из Sakhalin Energy

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Англо-голландская Shell продолжит работу над выходом из экс-оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» — компании Sakhalin Energy, заявил представитель Shell.

«Мы продолжаем работать над реализацией нашего намерения выйти из Sakhalin Energy Investment Company в соответствии с действующим законодательством и существующими соглашениями», — сказал он в комментарии ТАСС.

Собеседник агентства процитировал руководителя Shell Бена ван Бердена, который назвал маловероятной возможность войти в российскую компанию, которой может быть передана доля в Sakhalin Energy. По его словам, это не соответствует намерению Shell покинуть Россию.

В апреле газета Financial Times сообщала, что британско-нидерландская нефтегазовая группа Shell дала начало процессу «болезненного выхода» из российского энергетического проекта «Сахалин-2».

Позже стало известно, что ЛУКОЙЛ покупает «дочку» Shell в России, которая владеет сетью АЗС и заводом смазочных материалов.

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