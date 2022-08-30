Совет директоров «Газпрома» обсудит выплату дивидендов за I полугодие

Совет директоров «Газпрома» 30 августа обсудит вынесение рекомендации по выплате промежуточных дивидендов за первое полугодие.

«О рекомендациях по размеру, срокам, форме выплаты промежуточных дивидендов по акциям общества по результатам первого полугодия 2022 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов», — цитирует компанию ТАСС.

Заседание пройдёт в заочной форме.

Как пишет РИА Новости, акции «Газпрома» 30 августа поднялись до 204,2 руб. впервые с 6 июля, они дорожают примерно на 7%.

В конце июня акционеры «Газпрома» приняли решение, что дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно, притом что в конце мая совет директоров рекомендовал выплатить по итогам 2021 года рекордные для компании и всего российского фондового рынка дивиденды — 52,53 руб. на одну обыкновенную акцию на общую сумму 1,244 трлн руб.