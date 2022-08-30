военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Совет директоров «Газпрома» обсудит выплату дивидендов за I полугодие

Короткая ссылка
Совет директоров «Газпрома» 30 августа обсудит вынесение рекомендации по выплате промежуточных дивидендов за первое полугодие.
Совет директоров «Газпрома» обсудит выплату дивидендов за I полугодие
  • РИА Новости

«О рекомендациях по размеру, срокам, форме выплаты промежуточных дивидендов по акциям общества по результатам первого полугодия 2022 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов», — цитирует компанию ТАСС.

Заседание пройдёт в заочной форме.

Как пишет РИА Новости, акции «Газпрома» 30 августа поднялись до 204,2 руб. впервые с 6 июля, они дорожают примерно на 7%.

В конце июня акционеры «Газпрома» приняли решение, что дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно, притом что в конце мая совет директоров рекомендовал выплатить по итогам 2021 года рекордные для компании и всего российского фондового рынка дивиденды — 52,53 руб. на одну обыкновенную акцию на общую сумму 1,244 трлн руб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить