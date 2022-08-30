Совет директоров «Газпрома» обсудит выплату дивидендов за I полугодие
- РИА Новости
«О рекомендациях по размеру, срокам, форме выплаты промежуточных дивидендов по акциям общества по результатам первого полугодия 2022 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов», — цитирует компанию ТАСС.
Заседание пройдёт в заочной форме.
Как пишет РИА Новости, акции «Газпрома» 30 августа поднялись до 204,2 руб. впервые с 6 июля, они дорожают примерно на 7%.
В конце июня акционеры «Газпрома» приняли решение, что дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно, притом что в конце мая совет директоров рекомендовал выплатить по итогам 2021 года рекордные для компании и всего российского фондового рынка дивиденды — 52,53 руб. на одну обыкновенную акцию на общую сумму 1,244 трлн руб.