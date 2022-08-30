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Экономист Скрыль прокомментировала динамику курса биткоина

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Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль прокомментировала динамику курса биткоина.
Экономист Скрыль прокомментировала динамику курса биткоина
  • РИА Новости

«Биткоин хоть и является децентрализованной валютой, всё равно привязан к настроениям на традиционных финансовых ранках. Сейчас портфели инвесторов существенно «покраснели» на фоне слов представителей ФРС о ключевой ставке. Поэтому и котировки биткоина также пошли вниз», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, можно предположить, что к концу года цена биткоина вырастет, так как на криптовалюту не действуют ограничения.

Как прогнозирует эксперт, роль криптовалюты в экономическом обмене продолжит возрастать.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.

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