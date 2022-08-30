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Анонсирована деловая программа Московского финансового форума

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Стала известна деловая программа Московского финансового форума.
Анонсирована деловая программа Московского финансового форума
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Ключевое событие — пленарная сессия «Финансовый суверенитет России: миф или реальность», участниками которой станут президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, председатель Счётной палаты Алексей Кудрин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, помощник президента России Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов.

В рамках деловых сессий запланированы выступления министра экономического развития Максима Решетникова, руководителя ФНС Даниила Егорова и других экспертов.

Тематические сессии посвящены таким вопросам финансовой политики, как настройка налоговой системы, развитие межбюджетных отношений, трансформация долговой политики государства, перспективы финансового рынка для розничных и институциональных инвесторов.

Ранее ФАН сообщало, что в Сочи 27—30 сентября состоится Всероссийская неделя охраны труда.

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