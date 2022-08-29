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Аналитик Мильчакова назвала уровень заполненности подземных газохранилищ ЕС одной из причин снижения цен на газ

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Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова прокомментировала снижение цен на газ в Европе в понедельник, 29 августа.
Аналитик Мильчакова назвала уровень заполненности подземных газохранилищ ЕС одной из причин снижения цен на газ
  • AP

«Скорее всего, падение могло быть связано с информацией о том, что ряд стран ЕС уже заполнили свои подземные хранилища газа на 80—90%. Это означает, что страны, которые на данный момент имеют почти заполненные ПХГ, к зиме уже готовы», — заявила она в беседе с «Известиями».

Лидерами стали Португалия и Польша, которые заполнили подземные хранилища на 100%. Более чем на 80% заполнили свои ПХГ Германия и Франция.

Как пояснила Мильчакова, краткосрочная передышка в росте цен не говорит о развороте тренда — если осень окажется холоднее ожиданий, то лидеры по заполняемости ПХГ начнут расходовать газ из хранилищ так же быстро, как и заполняли их.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке нефти.

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