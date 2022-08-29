Белоусов сообщил, что спад российской экономики в 2022 году может оказаться ниже 3%

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что спад российской экономики в 2022 году менее 3%. Об этом он сообщил во время выступления на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

«В этом году, скорее всего, общеэкономические итоги, если их мерить динамикой ВВП, дадут спад меньше 3%, где-то 2% с небольшим. В следующем году у нас есть все шансы ограничить спад 1%, получить минус 0,6—0,8%», — сказал Белоусов.

Он добавил, что это создаёт хорошие условия и для роста реальных доходов населения, и для роста доходов бюджета в следующем году.

«И, соответственно, в 2024—2025 годах. Но за это, конечно, надо побороться», — добавил вице-премьер.

В июле сообщалось, что эксперты Международного валютного фонда пересмотрели прогноз относительно перспектив экономики России на 2022 год и теперь ждут сокращения ВВП страны на 6%, а не на 8,5%, как предполагалось ранее.

Обозреватель Business Insider Джордж Гловер написал, что российская экономика оказалась более устойчивой к масштабным внешнеполитическим вызовам, чем ожидали американские специалисты.