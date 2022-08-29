военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Белоусов сообщил, что спад российской экономики в 2022 году может оказаться ниже 3%

Короткая ссылка
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что спад российской экономики в 2022 году менее 3%. Об этом он сообщил во время выступления на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

«В этом году, скорее всего, общеэкономические итоги, если их мерить динамикой ВВП, дадут спад меньше 3%, где-то 2% с небольшим. В следующем году у нас есть все шансы ограничить спад 1%, получить минус 0,6—0,8%», — сказал Белоусов.

Он добавил, что это создаёт хорошие условия и для роста реальных доходов населения, и для роста доходов бюджета в следующем году.

«И, соответственно, в 2024—2025 годах. Но за это, конечно, надо побороться», — добавил вице-премьер.

В июле сообщалось, что эксперты Международного валютного фонда пересмотрели прогноз относительно перспектив экономики России на 2022 год и теперь ждут сокращения ВВП страны на 6%, а не на 8,5%, как предполагалось ранее.

Обозреватель Business Insider Джордж Гловер написал, что российская экономика оказалась более устойчивой к масштабным внешнеполитическим вызовам, чем ожидали американские специалисты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить