В «Москва-Сити» открыли в два раза больше предприятий общепита в 2022 году

На территории столичного делового центра «Москва-Сити» в текущем году открыли в два раза больше предприятий общественного питания, чем за аналогичный период 2021-го.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Knight Frank Russia.

За шесть месяцев на территории ММДЦ «Москва-Сити» появилось 37 предприятий общественного питания, тогда как в 2021-м — лишь 18.

«Наиболее распространёнными форматами профиля остаются кафе и кофейни, однако популярность продолжают набирать кулинарии с готовыми блюдами», — отмечает директор направления стрит-ретейла Ирина Козина.

Отмечается, что среди арендаторов около 40% приходится на операторов общественного питания.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.