Пушков назвал чушью слова Джонсона о причинах роста цен на электроэнергию в Британии
«Что за чушь? Разве (президент России Владимир. — RT) Путин вводил санкции, ударившие по энергетическому сектору? Разве он упорно добивался отмены Северного потока-2?» — написал он в Telegram.
По словам Пушкова, подобными заявлениями Джонсон пытается оправдать собственные решения, принятые совместно с другими членами G7.
Ранее Джонсон отметил, что следующие месяцы в стране будут очень тяжёлыми, а цены на электроэнергию — умопомрачительными.
По данным лондонской биржи ICE и газотранспортных операторов, стоимость газа на торгах в Европе приблизилась к рекордным показателям — за неделю она возросла примерно на $1 тыс.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью Kronen Zeitung ранее заявил, что Евросоюз в ближайшее время столкнётся с серьёзными вызовами на фоне антироссийских санкций.