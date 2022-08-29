Пушков назвал чушью слова Джонсона о причинах роста цен на электроэнергию в Британии

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова уходящего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об ответственности России за резкий рост цен на электроэнергию в Британии.

«Что за чушь? Разве (президент России Владимир. — RT) Путин вводил санкции, ударившие по энергетическому сектору? Разве он упорно добивался отмены Северного потока-2?» — написал он в Telegram.

По словам Пушкова, подобными заявлениями Джонсон пытается оправдать собственные решения, принятые совместно с другими членами G7.

Ранее Джонсон отметил, что следующие месяцы в стране будут очень тяжёлыми, а цены на электроэнергию — умопомрачительными.

По данным лондонской биржи ICE и газотранспортных операторов, стоимость газа на торгах в Европе приблизилась к рекордным показателям — за неделю она возросла примерно на $1 тыс.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью Kronen Zeitung ранее заявил, что Евросоюз в ближайшее время столкнётся с серьёзными вызовами на фоне антироссийских санкций.