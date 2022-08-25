На Татарстанском нефтегазохимическом форуме обсудят вопросы развития импортозамещения

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко заявил, что на Татарстанском нефтегазохимическом форуме будут активно обсуждать вопросы развития промышленности в новых условиях.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«У нас четыре крупных поставщика — «Татнефть», «Газпром», СИБУР и «Газпромнефть», на официальных встречах эти компании поделятся актуальной информацией об импортозамещающем оборудовании, материалах и услугах, а также перспективах внедрения отечественных материалов», — сказал Коробченко на пресс-конференции.

По его словам, темой пленарного заседания станет «Решение Европейского союза о декарбонизации. Год спустя».

«И тема декарбонизации остаётся актуальной в новых условиях», — добавил министр.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке нефти.