На Татарстанском нефтегазохимическом форуме обсудят вопросы развития импортозамещения
Об этом сообщает «Бизнес Online».
«У нас четыре крупных поставщика — «Татнефть», «Газпром», СИБУР и «Газпромнефть», на официальных встречах эти компании поделятся актуальной информацией об импортозамещающем оборудовании, материалах и услугах, а также перспективах внедрения отечественных материалов», — сказал Коробченко на пресс-конференции.
По его словам, темой пленарного заседания станет «Решение Европейского союза о декарбонизации. Год спустя».
«И тема декарбонизации остаётся актуальной в новых условиях», — добавил министр.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке нефти.