военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Москве более 1300 предпринимателей получили льготы в имущественно-земельной сфере с марта

Короткая ссылка
В Москве более 1,3 тыс. предпринимателей получили льготы в имущественно-земельной сфере с марта 2022 года. Общая сумма поддержки со стороны властей достигла 14,2 млрд рублей.
В Москве более 1300 предпринимателей получили льготы в имущественно-земельной сфере с марта
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НТВ.

«Набор мер антикризисной поддержки бизнеса действует в Москве с 22 марта 2022 года. На данный момент с заявлениями о получении различных льгот в имущественно-земельной сфере к городу обратились почти 1,7 тыс. столичных предпринимателей. Соответствующая помощь уже предоставлена 80% из них — это свыше 1,3 тыс. компаний», — заявил Владимир Ефимов, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Как уточнили в пресс-службе Департамента городского имущества, чаще всего поступали заявки на отсрочку имущественно-земельных платежей за II квартал 2022 года.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить