В Москве более 1300 предпринимателей получили льготы в имущественно-земельной сфере с марта

В Москве более 1,3 тыс. предпринимателей получили льготы в имущественно-земельной сфере с марта 2022 года. Общая сумма поддержки со стороны властей достигла 14,2 млрд рублей.

Об этом сообщает НТВ.

«Набор мер антикризисной поддержки бизнеса действует в Москве с 22 марта 2022 года. На данный момент с заявлениями о получении различных льгот в имущественно-земельной сфере к городу обратились почти 1,7 тыс. столичных предпринимателей. Соответствующая помощь уже предоставлена 80% из них — это свыше 1,3 тыс. компаний», — заявил Владимир Ефимов, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Как уточнили в пресс-службе Департамента городского имущества, чаще всего поступали заявки на отсрочку имущественно-земельных платежей за II квартал 2022 года.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.