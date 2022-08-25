Директор Фонда энергетического развития Пикин высказался о вероятности поставок газа из Канады в ЕС

Директор фонда энергетического развития Сергей Пикин высказался о вероятности поставок газа из Канады в ЕС.

«Если учесть, что у Канады нет терминалов, которые позволяют поставлять газ куда бы то ни было, то пока это из области будущего. Труба физически не дойдёт до Европы. Они могут построить терминалы по сжижению газа — сейчас таких у Канады просто нет», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, на реализацию этого проекта уйдёт несколько лет и потребуются миллиарды долларов.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.