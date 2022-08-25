«Газпром» сообщил, что ни одна турбина «Северного потока» не находится на ремонте в Канаде
- AP
«В настоящее время ни одна из турбин КС «Портовая» не находится на ремонте в Канаде», — говорится в сообщении в Telegram.
Ранее в «Газпроме» заявили, что действующие антироссийские санкции препятствуют разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом двигателей Siemens для компрессорной станции «Портовая».
Глава Siemens Energy Кристиан Брух рассказал, что компания может продолжить обслуживание оборудования для «Северного потока — 1», несмотря на планируемый уход из России.