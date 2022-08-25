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«Газпром» сообщил, что ни одна турбина «Северного потока» не находится на ремонте в Канаде

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Ни одна из турбин компрессорной станции «Портовая», которые используются в газопроводе «Северный поток», не находится на ремонте в Канаде. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».
«Газпром» сообщил, что ни одна турбина «Северного потока» не находится на ремонте в Канаде
  • AP

«В настоящее время ни одна из турбин КС «Портовая» не находится на ремонте в Канаде», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее в «Газпроме» заявили, что действующие антироссийские санкции препятствуют разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом двигателей Siemens для компрессорной станции «Портовая».

Глава Siemens Energy Кристиан Брух рассказал, что компания может продолжить обслуживание оборудования для «Северного потока — 1», несмотря на планируемый уход из России.

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