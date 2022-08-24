Посольство: США продолжают нелепые обвинения в адрес России из-за продовольственного кризиса
- AP
«Блокировка вывоза украинского зерна, кража агропродукции, обстрел торговых судов, использование глобального «голода в качестве оружия». И в довершение — якобы проводимая Москвой совместно с КНР работа по дезинформации», — перечислило посольство России примеры, которые приводит американская сторона.
Российские дипломаты напомнили, что негативные процессы на продовольственных рынках начались задолго до специальной военной операции на Украине.
При этом обострение перебоев в сельхозцепочках в мире произошло с введением странами Запада во главе с США «самоубийственных санкций», подчеркнули они.
Так, например, частные компании до сих пор опасаются проводить рутинные торговые операции с российскими экономоператорами. Это касается и запретов на заходы в порты, дискриминации в страховании грузов, ограничений по проведению платежей.
«Невозможно говорить о нормализации ситуации в агросфере до восстановления цепочек поставок продовольствия, удобрений и сырья для их производства из России», — заявило посольство.
Российская сторона призвала Вашингтон «перейти от демагогии и пустых обещаний к реальному устранению препятствий» на пути укрепления глобальной продовольственной безопасности.
Дипломаты при этом напомнили, что Российская Федерация является одним из крупнейших поставщиков продуктов питания в мире, Москва заинтересована в стабилизации рынков.
Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин ранее заявил RT, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, стали следствием ошибок США и Европы.
В частности, к этому привело «санкционное безумие Запада» последних месяцев.
В Министерстве иностранных дел России отмечали, что страна остаётся ответственным участником мирового продовольственного рынка, а попытки Запада списать проблемы в этой сфере на специальную военную операцию абсолютно беспочвенны.
МИД напомнил, что скачок цен на сельхозпродукцию произошёл ещё в 2020 году и «отнюдь не является следствием специальной военной операции».