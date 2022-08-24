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Посольство: США продолжают нелепые обвинения в адрес России из-за продовольственного кризиса

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Российское посольство в США прокомментировало попытки американского Госдепартамента в очередной раз выдвинуть «нелепые обвинения» в адрес России в связи с кризисом на глобальных продовольственных рынках. Дипмиссия напомнила, что заявления Вашингтона делаются в нарушение законов логики и причинно-следственных связей и представляют собой поток набивших оскомину «лозунгов» со ссылками на некие «заслуживающие доверия» доклады.
Посольство: США продолжают нелепые обвинения в адрес России из-за продовольственного кризиса
  • AP

«Блокировка вывоза украинского зерна, кража агропродукции, обстрел торговых судов, использование глобального «голода в качестве оружия». И в довершение — якобы проводимая Москвой совместно с КНР работа по дезинформации», — перечислило посольство России примеры, которые приводит американская сторона.

Российские дипломаты напомнили, что негативные процессы на продовольственных рынках начались задолго до специальной военной операции на Украине.

При этом обострение перебоев в сельхозцепочках в мире произошло с введением странами Запада во главе с США «самоубийственных санкций», подчеркнули они.

Так, например, частные компании до сих пор опасаются проводить рутинные торговые операции с российскими экономоператорами. Это касается и запретов на заходы в порты, дискриминации в страховании грузов, ограничений по проведению платежей.

«Невозможно говорить о нормализации ситуации в агросфере до восстановления цепочек поставок продовольствия, удобрений и сырья для их производства из России», — заявило посольство.

Российская сторона призвала Вашингтон «перейти от демагогии и пустых обещаний к реальному устранению препятствий» на пути укрепления глобальной продовольственной безопасности.

Дипломаты при этом напомнили, что Российская Федерация является одним из крупнейших поставщиков продуктов питания в мире, Москва заинтересована в стабилизации рынков.

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин ранее заявил RT, что кризисы, наблюдаемые на рынках продовольствия и топлива, стали следствием ошибок США и Европы.

В частности, к этому привело «санкционное безумие Запада» последних месяцев.

В Министерстве иностранных дел России отмечали, что страна остаётся ответственным участником мирового продовольственного рынка, а попытки Запада списать проблемы в этой сфере на специальную военную операцию абсолютно беспочвенны.

МИД напомнил, что скачок цен на сельхозпродукцию произошёл ещё в 2020 году и «отнюдь не является следствием специальной военной операции».

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