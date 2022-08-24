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В Самарской области рассказали о перспективах бизнес-сотрудничества с Ираном

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Представители иранского бизнеса посетили Самарскую область. Они ознакомились с инвестиционным потенциалом региона, провели переговоры с местными властями и деловым сообществом.
В Самарской области рассказали о перспективах бизнес-сотрудничества с Ираном
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует volga.news.

«Самарская область — экономически сильный регион, и управленческая команда во главе с губернатором Дмитрием Азаровым работает над укреплением его потенциала. Иран входит в число государств, с которыми Россия и, в частности, Самарская область нацелены развивать партнёрские отношения», — заявил министр экономического развития, инвестиций и торговли региона Дмитрий Богданов.

В 2021 году объём экспорта самарской сельхозпродукции в Иран составил $52,9 млн.

Ранее сообщалось, что Тюменская область заключила соглашение о сотрудничестве с Турецкой Республикой.

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