В Самарской области рассказали о перспективах бизнес-сотрудничества с Ираном

Представители иранского бизнеса посетили Самарскую область. Они ознакомились с инвестиционным потенциалом региона, провели переговоры с местными властями и деловым сообществом.

Об этом информирует volga.news.

«Самарская область — экономически сильный регион, и управленческая команда во главе с губернатором Дмитрием Азаровым работает над укреплением его потенциала. Иран входит в число государств, с которыми Россия и, в частности, Самарская область нацелены развивать партнёрские отношения», — заявил министр экономического развития, инвестиций и торговли региона Дмитрий Богданов.

В 2021 году объём экспорта самарской сельхозпродукции в Иран составил $52,9 млн.

Ранее сообщалось, что Тюменская область заключила соглашение о сотрудничестве с Турецкой Республикой.